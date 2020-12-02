212 promil ile kısıtlamayı deldi, cezalar katlanınca efkardan maskeyi çıkarmadan sigara içmeye kalktı

Bursa'da izin belgesi olmadan kısıtlamanın olduğu saatlerde otomobili ile şehir turu atan sürücü polise yakalandı. Yasağı ihlalden 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanan sürücü, yapılan alkol kontrolünde de 212 promil alkollü çıktı. Cezaları katlanan sürücü olana bitene aldırış etmeden bir de sigara yaktı. 212 promilin etkisiyle maskeyi çıkarmadan sigara içmeye çalışan sürücüyü polis uyardı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 01:00 sularında yaşanan olayda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yaptıkları Bursa-Ankara karayolu üzerindeki kontrol noktasından geçmeye çalışan Yusuf Ç.'yi durdurarak izin belgelerini sordu. Belgelerinin olmadığını söyleyen Yusuf Ç.'nin hareketlerinden şüphelenen polis, sürücüye kontrol noktasına getirilen alkolmetreye üfletti.

212 promil alkollü olduğu tespit edilen Yusuf Ç.'ye ekipler önce sokağı çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 lira cezai işlem uyguladı. 212 promilin etkisiyle maskesini çıkarmadan sigara içmeye çalışan sürücüyü polis uyardı. Yusuf Ç.'nin kalabalığa rağmen maskesini çıkarıp sigara içmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Alkollü olduğu tespit edilen Yusuf Ç. adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Aracını bırakmak istemeyen Yusuf Ç.'nin kullandığı otomobili ise bir arkadaşı tarafından teslim alındı. Kontrol noktasından geçen yabancı plakalı bir otomobili durduran ekipler sürücünün izin kağıdının olmaması üzerine aracı çevirdi. Pasaport kontrolü yapılan otomobil gerekli işlemler yapıldıktan sonra gönderildi.

Koronavirüste 3'üncü pikin yaşanmasıyla birlikte Cuhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda tüm yurtta hafta içi gece 21. 00 ile sabah 05. 00 hafta sonu ise cuma saat 21. 00'den pazartesi sabah 05. 00'e kadar sokak kısıtlaması uygulaması başladı. 2 gündür hafta içi 21:00'den sonra sokaklarda kuş uçurmayan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetlenmedik kontrol edilmedik tek bir iş yeri bırakmıyor. 20'ye yakın noktada trafik uygulaması yapan ekipler sürücüleri durdurup tek tek izin belgelerinin olup olmadığını denetliyor.