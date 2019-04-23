23 Nisan Çocuk Bayramına buruk girdiler

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü'nün eşi Nurşen Görücü tarafından organize edilen programda hastanede tedavi gören çocuklar ziyaret edilerek hediyeler takdim edildildi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, eşi Nurşen Görücü ve Belediye Başkanı Alper Taban, hastanenin çocuk bölümünde tedavi gören çocukları ziyaret ederek hediyeler verdiler. İnegöl protokolü çocuk bölümünde tedavi gören çocukları hastanede ziyaret etti. Çocukların odalarını tek tek gezerek ziyaret eden protokol, hasta çocuklara hediye verirken, ailelerine de çikolata ikramında bulundu. Yatan çocukların bir çoğunun bronşit tedavisi görmesi dikkati çekti.

Belediye Başkanı Alper Taban, "Çocuklarımıza çok geçmiş olsun. İnşallah en kısa sürede iyileşip evlerine dönerler. Bundan sonraki bayramlarını hastanede değil oynayarak geçiriler" diye konuştu.

Hastanede tedavi gören 9 aylık Yusuf'un annesi Kaymakam Görücü'den buhar makinesi desteğinde bulunmasını talep etti. Bunun üzerine Görücü, gerekli desteği sağlayacağını ifade etti.