23 Nisan Gemlik'te coşkuyla kutlandı

Kutlama programı, çelenk sunma töreni ile başladı. Törene Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, meslek odaları, siyasi parti temsilcileri ve Gemlikli gaziler katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından tören sona erdi.

Başkanlık koltuğuna ikiz kardeşler oturdu

23 Nisan'ın en anlamlı etkinliklerinden olan yönetici koltuklarının çocuklara devredilmesi geleneği Gemlik Belediyesi'nde de yaşandı. Küçük yaşlarda başladıkları müzik çalışmaları ile bağlama alanında uluslararası derece elde eden Yaren ve Tuana Palabıyık kardeşler, belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'dan makamı devralan ikiz kardeşler, sembolik olarak çeşitli müdürlüklere görevler verdi. Yaren ve Tuana, Başkan Sertaslan ile birlikte bağlama çalarak türkü de söylediler. Daha sonra sokağa çıkan küçük başkanlar, Gemliklileri maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Uğur Böcekleri kreşinde 23 Nisan kutlaması

Gemlik Belediyesi tarafından özellikle asgari ücretle çalışan annelerin faydalanması için hizmete sunulan Uğur Böcekleri kreşinde de 23 Nisan kutlaması gerçekleştirildi. Kreşte eğitim gören çocuklar illüzyon gösterileri ile neşeli anlar yaşarken hareketli şarkılar eşliğinde oyunlar oynadı. Başkan Sertaslan'ın da bulunduğu gösteri sonrası çocuklara 23 Nisan hediyeleri dağıtıldı.

23 Nisan kutlamaları, Gemlik Belediyesi'nin bayrama özel süslenen araçlarının ilçede gerçekleştirdiği konvoy ile devam etti. Onlarca araç, en güzel 23 Nisan şarkılarını çalarak bayram coşkusunu bir kez daha Gemlikli çocukların evlerine taşıdı. Gemlik Belediyesi'nin 23 Nisan'a özel hazırladığı hediye paketleri ile pencerelerini süsleyen çocuklar, konvoylara sevinçle el salladı.

Gemlikli çocuklar 23 Nisan için söyledi

Gemlik Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ilçede yaşayan çocuklarla özel bir klip hazırladı. Çocuklar, yılların eskitemediği en özel çocuk şarkılarından biri olan “Bir Dünya Bırakın” şarkısını seslendirdi.

Çalışmada 37 çocuk yer aldı. Gemlik merkezinin yanı sıra Kumla, Kurşunlu, Umurbey, Kurtul, Narlı gibi mahallelerin özel mekânlarında yapılan çekimler sağlık tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Aranjesini Gemlikli sanatçı Barış Bozyiğit'in gerçekleştirdiği klip, 22 Nisan akşamı Gemlik Belediyesi ve Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın tüm sosyal medya hesaplarından eşzamanlı olarak yayınlandı.

“Pandemi nedeniyle meydanlarda kutlayamadığımız ikinci 23 Nisan” diyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, gerekli imkânlar yaratıldığında çocukların bu ve bunun gibi sayısız harika işi ortaya çıkarabileceğini söyleyen Başkan Sertaslan şöyle konuştu: “Çocuk Bayramımızı en güzel şekilde çocuklarımızla kutlayalım, onları bayram coşkusundan uzak bırakmayalım istedik. Gemlik'in farklı mahallelerinden gerek sesleri gerek enstrümanları ile klibimizde yer alan çocuklarımız, aynı zamanda ilçemizin sahip olduğu kültürel zenginlikleri de temsil ediyor. Müziğin evrensel dili ve çocukluğun masumiyeti ile bir araya gelen evlatlarımız, bizlere bu çalışma ile barış ve kardeşlik mesajları verdiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!”