23 Nisan'da Nilüfer'de çevrimiçi şenlik var

Nilüfer'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi gerçekleşecek. Hafta boyunca atölyeler ve tiyatro oyunları ile 23 Nisan sevinci yaşayacak olan çocuklar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile de çevrimiçi olarak bulaşacak. 23 Nisan günü de, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlenecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevinci Nilüfer'de bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi coşku içinde yaşanacak. Nilüfer Belediyesi, “Fark etmez sokakta ya da evde” sloganıyla düzenleyeceği çevrimiçi etkinliklerle çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı sevincine ortak olacak.

“23 Nisan hep kalbimizde” başlığıyla düzenlenecek etkinlikler hafta boyunca devam edecek. Etkinlikler, 20 Nisan Salı günü Çocuklara Kitap Söyleşileri ile başlayacak. Saat 15.00'de gerçekleşecek söyleşiye Nazlı Deniz Güler katılacak. İsteyen çocuklar bu etkinliği Nilüfer Sanat Youtube kanalından takip edebilecekler. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü ayrıca, 23 Nisan'da kütüphaneyi ziyaret eden çocuklara da sürpriz hediyeler verecek. 22 Nisan Salı günü ayrıca Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de zoom üzerinden “23 Nisan Resim Atölyesi” düzenleyecek. Saat 17.00'de başlayacak olan etkinliğe katılan çocuklara, Ralph Weder'in “Ekolojik Mahalle” kitabı da armağan edilecek.

Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu da “Tiyatro, Her Çocuğun Hakkıdır” diyerek 21 Nisan'dan itibaren çocukları oyunlarla buluşturacak. “Yaşlı Kadın ve Papağan”, “Aylak”, “Bir Avuç Tohum”, “Gizli Orman Sakinleri” ve “Renkli Olsun Yarınlar” isimli oyunlar, Nilüfer Kent Tiyatrosu Youtube kanalında yayınlanacak.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü de çevrimiçi olarak 21 Nisan Çarşamba günü Hareketli Kitap Atölyesi, 22 Nisan Perşembe günü de Marakas Yapımı ve Ritim Atölyesi düzenleyecek. Saat 14.30'da gerçekleştirilecek atölyelere katılmak isteyen çocukların, 0224 452 78 71 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Nilüferli Çocuklar Turgay Başkan'la Buluşuyor

Nilüfer Kent Konseyi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile çevrimiçi olarak bir araya getirecek. Buluşmada çocuklar, Nilüfer'e dair hayallerini, umutlarını, düşüncelerini paylaşacaklar. Bu buluşmada yer almak ve düşüncelerini paylaşmak isteyen çocuklar https://bit.ly/2ORbfhP adresinden kayıt yaptırabilecek.

Atatürk Anıtı önünde çelenk tören düzenlenecek

Nilüfer Belediyesi, 23 Nisan günü Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde de çelenk koyma töreni düzenleyecek. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve protokol üyeleri katılacak. Çelenk töreninin ardından da Nilüfer Çocuk Korusu mini bir konser verecek. Nilüfer Bando da Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda marşlar ve şarkılar çalarak 23 Nisan Çocuk Bayramı coşkusu yaşatacak.