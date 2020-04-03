İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2300 yıllık Tevratı 600 bin dolara satarken yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri 2300 yıllık Tevratı satmaya kalkan şahıs ile satın almak isteyenleri suçüstü yakaladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri 2300 yıllık Tevratı satmaya kalkan şahıs ile satın almak isteyenleri suçüstü yakaladı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde elinde bulunan 2300 yıllık Tevratı 600 bin dolar karşılığı satmaya çalışan A.E. isimli şahsı yakaladı. Ekipler A.E ile birlikte Tevratı satın almaya çalışan S.M., H.Y., ve O.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.