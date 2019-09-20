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24 aracın yanmasına sebep olmuştu: serbest kaldı

Bursa’da yed-i emin otoparkının yakınında ateş yakarak alevlerin otoparktaki araçlara sirayet etmesi ve 24 aracın yanmasına sebebiyet veren yüzde 65 engelli şahıs çıkarıldığı mahkemece raporu göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

Bursa'da yed-i emin otoparkının yakınında ateş yakarak alevlerin otoparktaki araçlara sirayet etmesi ve 24 aracın yanmasına sebebiyet veren yüzde 65 engelli şahıs çıkarıldığı mahkemece raporu göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.


Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karanî Mahallesi Vefa Sokak'ta bulunan yed-i emin deposunda yangın çıktı. Yangında 24 araç küle dönerken, yangının otoparkın yakınında yakılan bir ateş sebebiyle çıktığı iddia edildi. İddia üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği harekete geçti. Yapılan çalışmalar ve incelenen güvenlik kameraları neticesinde E.G. (30) isimli şahsın otopark yakınında ateş yaktığını tespit etti. Şahsi takibe alan ekipler E.G'yi gözaltına aldı. Yüzde 65 zihinsel engelli raporu olduğu öğrenilen şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan E.G. yangını kasıtlı çıkarmadığını söyledi. Mahkeme şüphelinin engelli raporunu göz önünde bulunarak, şahsı serbest bıraktı. E.G. işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

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