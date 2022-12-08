İhlas Haber Ajansı

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25 koyunu kaybolan kadının yardımına jandarma yetişti

Bursa’da 25 koyununu kaybeden kadının yardımına jandarma yetişti.

Bursa'da 25 koyununu kaybeden kadının yardımına jandarma yetişti. Bölgede arama yapan ekipler, hayvanları kısa sürede bularak sahibine teslim etti.


Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Serçeler Mahallesi'nde 25 koyununu kaybeden K.Ç. (65) adlı kadın, jandarma ekiplerine müracaat etti. Durum üzerine Jandarma İl Komutanlığı bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Bölgede arama çalışması yapan ekipler kısa sürede kaybolan hayvanları bulunduğu mevkiden alınarak sahibine teslim etti. Hayvanların sahibi jandarma ekiplerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti

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