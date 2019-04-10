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2,5 yaşındaki çocuk kapağı açık bırakılan çamaşır suyunu içti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kapağı açık unutulan çamaşır suyunu içen 2,5 yaşındaki Erva Menteş hastanelik oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kapağı açık unutulan çamaşır suyunu içen 2,5 yaşındaki Erva Menteş hastanelik oldu.



Olay, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menteş çiftinin 2,5 yaşındaki çocuğu küçük Erva, evde kapağı açık unutulan çamaşır suyunu su sanıp içti. Minik çocuk bir süre sonra fenalaşınca ailesi tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada midesi yıkanan çocuk bir süre sonra Bursa'ya sevk edildi.

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