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25 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti

Bursa’da 3 gündür hayat mücadelesini kaybeden 25 yaşındaki Mehmet Mete Özcan, organlarıyla 3 kişiye umut oldu.

Bursa'da 3 gündür hayat mücadelesini kaybeden 25 yaşındaki Mehmet Mete Özcan, organlarıyla 3 kişiye umut oldu.


Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Çayır Sokak'ta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Mehmet Mete Özcan iddiaya göre girdiği bunalım sonucu apartmanın giriş kapısını kilitleyerek elindeki silahla kafasına ateş etti. Silah sesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler dış kapının kapalı olmasından dolayı içeriye giremedi. Apartmanda kimse yokken olayı gerçekleştiren gencin yakınları, haberi alır almaz olay yerine koştu.


Dış kapının camı kırılarak açılmasının ardından içeri giren ekipler, genci kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Mete Özcan İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırdı. 3 gündür hastanede verdiği hayat mücadelesini kaybeden Özcan'ın organları ailesi tarafından bağışlandı.


Mehmet Mete Özcan'ın 2 böbrek ve karaciğer alındı. Karaciğer Bursa Acıbadem Hastanesine, böbrekler ise Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü.


Olayla ilgili tahkikat ise devam ediyor.

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