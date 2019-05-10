25 yıl hapis cezası onanan katil cezaevine gönderildi

Bursa'nın İznik ilçesinde 2010 yılında iki aile arasında yaşanan silahlı çatışmada 10 yaşındaki Kibariye Yarar'ın ölümüne anne Hanife Yarar'ın yaralanmasına sebep olan Tünel Bozan yakalanarak 25 yıl hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

10 yaşındaki Kibariye Yarar'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Tünel Bozan (44) hakkında verilen 25 yıl hapis cezası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının davaya müdahil edilmediği gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozuldu. Bakanlığın müdahil olarak kabul edildiği yargılamada, Tünel Bozan, yeniden 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bozan, dün Selçuk Mahallesi Barış Sokak'taki adresine yapılan polis baskını ile yakalanarak cezaevine gönderildi.

9 yıl önce ne olmuştu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde oturan Heseyin Yarar (22) İznik'te bulunan sevdiği kız Fadime Bozan'ın bir başkasına nişanlanacağını duyunca bağlı olduğu askeri birliğinden izin alarak İznik'e geldi. Burada kızın ailesi ile tartışan genç adam iddiaya göre kız tarafınca darp edildi. Haberi alan Yarar'ın Geyve'deki aile fertleri ise Hüseyin Yarar'a yardım için İznik'e geldi. Barış Sokak'ta karşı karşıya gelen Bozan ve Yarar aileleri önce sözlü ardından da silahlı kavgaya tutuştu. Çıkan çatışmada Tünel Bozan'ın kullandığı av tüfeğinden çıktığı anlaşılan kurşun 10 yaşındaki Kibariye Yarar'ın ölümüne neden oldu.