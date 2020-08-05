25 yıllık kaleci heykel ve boyama sanatına el attı

Mudanyaspor'da ve diğer önemli takımlarda 25 yıl file bekçiliği yapan İsmail Arslan damadı Eşref Aymaz ve kızı Melis'in Mudanya'da açtığı hediyelik eşya dükkanında bibloları boyayıp sanat eserine dönüştürüyor.

İsmail Arslan, Mudanya'nın en hareketli ve canlı sokağı olan 12 Eylül Caddesi'nde imalathane ve satış yerinde üzerinde iş önlüğü elinde fırça ile heykelleri renklendiriyor

Arslan'ın eserleri Mudanyalılar ve ilçeye günübirlik gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Müşterilerin kendi isteklerine göre boyamada yapan yılların kalecisi Dayko İsmail lakaplı İsmail Arslan yaptığı işten büyük bir keyif aldığını ve güzel bir uğraş içinde olduğunu belirterek,” Artık öyle bir duruma geldik ki, "ekmek aslanın ağzında" diyoruz. Yıllar sonra futbol yaşantımıza noktayı koyduktan sonra, çocuklarımızın bu şirin ilçemizde açtıkları hediyelik eşya dükkanında onlara yardımcı olmak maksadıyla ürettikleri hediyelik eşyaların boyamalarını gerçekleştiriyorum. Büyük bir zevkle işimi yapıyorum. Hem de stres atıyorum. Hem göze hitap ediyoruz, hem de gönüllere hitap ediyor, üstelik aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz" dedi.