250 polisle huzur uygulaması yapıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 250 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Operasyonda iki şahıs gözaltına alındı.

İnegöl'de, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Asayiş, Trafik, Çocuk Büro, Karakol, Önleyici, Terörle Mücadele ve KOM ekiplerince halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla 'Huzur İnegöl' operasyonu gerçekleştirildi. 250 personelin katılımıyla 8 noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler gelen araçları durdurarak tek tek aradı. Sürücü ve araçta bulunan şahısların GBT sorgulamaları da yapıldı. Yaya olarak yapılan denetimlerde ise şüpheli gördüğü kişilerin üst aramasını yapan polisler kimlikleri kontrol ederek sistem üzerinde araması olup olmadığını sorguladı. 'Huzur İnegöl' operasyonunda aranan 1 şahıs yakalanırken, üzerinde uyuşturucu madde çıkan 1 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan, uygulamalarda alkollü olduğu tespit edilen sürücülere ise ceza yazıldı.