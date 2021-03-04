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2500 yıllık surlarda ateş yaktılar

Bursa’nın İznik ilçesinde 2500 yıllık surlara daha önce sprey boyayla yazılar yazan magandalar, şimdi ise surları yakmaya çalıştı.

Bursa'nın İznik ilçesinde 2500 yıllık surlara daha önce sprey boyayla yazılar yazan magandalar, şimdi ise surları yakmaya çalıştı.


UNESCO geçici miras listesinde bulunan İznik'te magandalar boş durmuyor. İlçeyi çevreleyen Roma dönemi surlarının Topkapı mevkiinde bulunan kısmında ateşler yakıldı. Alevler surlara zarar verirken, hemen yanında sura yazılan spreyli yazılar ise pes dedirtti.

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