İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

26 metre yüksekliğindeki kayalıklardan aşağı düştü

Bursa’nın İznik ilçesinde çıktığı 26 metre yüksekliğindeki kayalıktan düşen kadın ağır yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde çıktığı 26 metre yüksekliğindeki kayalıktan düşen kadın ağır yaralandı.


Olay, dün akşam saatlerinde Bursa'nın İznik ilçesi Karacakaya mevkii göl kenarında meydana geldi. 26 metre yükseklikteki kayalıklara çıkan Fatma K., kısa bir süre manzarayı seyretti. Bir anda dengesini kaybeden Fatma K., sahil kıyısına düştü. Talihsiz kadının yardımına ise sahilde piknik yapan vatandaşlar koştu. Suyun içinden çıkartılan Fatma K., 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.