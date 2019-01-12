28 kilo esrarı gömdükleri yerden çıkartırken yakalandılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, 2 kişiyi toprağa gömdükleri 28 kilo esrarı çıkartırken yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy Mahallesi'ne uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyonda K.Y. ve L.S. isimli şüpheliler, Akbahçe mevkinde bulunan ormanlık araziye, daha önceden gömdükleri cam kavanozlar içerisinde saklanan 28 kilo esrarı çıkarmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.