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2.kattan böyle atladı, vatandaşın koyduğu yatak sayesinde kurtuldu

Bursa’da psikolojik sorunları olan bir kadın 2.

Bursa'da psikolojik sorunları olan bir kadın 2.kattan atladı. O anlar an be an kaydedilirken, aşağıdaki vatandaşların zemine koyduğu yataklar kadının hayatını kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. www.bursayadairhersey.com internet sitesindeki habere göre, 50 yaşındaki kadın psikolojik sorunları sebebiyle bunalıma girdi. Balkonun demir parmaklıklarından aşağıya sarkan kadın için polis ve itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine ekipler gelene kadar mahalle sakinleri bir işyerinden getirdikleri yatakları zemine serip tedbir aldı


Kadın çığlıklarla 2.kattan aşağıya atlarken o anlar an be an görüntülendi. Yaşlı kadın yatakların üzerine düşerek hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırıldı. Polis de soruşturma başlattı.

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