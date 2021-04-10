3 ayda 391 kişi yollarda can verdi

2021'in ilk 3 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 80 bin 783 trafik kazasında 391 kişi hayatını kaybetti, 44 bin 127 kişi yaralandı. Bursa'daki kazalarda ise 18 kişi hayatını kaybederken, 694 kişi yaralandı. 4 kişinin hayatını kaybettiği tır kazası ise Bursa'daki kazalara damgasını vurdu.

İHA muhabirinin, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın Ocak-Mart ayı dönemine dair verilerden derlediği bilgiye göre, kural ihlallerinin faturası ağır oldu. Geçtiğimiz Mart ayı boyunca ülke genelinde 30 bin 358 kaza meydana geldi. Kazalarda 17 bin 616 kişi yaralanırken, 145 kişi hayatını kaybetti. Yaralamalı kazaların 13 bin 861'ine tek araç, 15 bin 73'üne 2 araç karıştı. Yılın Ocak-Mart dönemindeki kazalardan 32 bin 702'sine sürücü kusuru sebep olurken, 2 bin 856'sına yayalar, 162'sine yol, 392'sine ise yolcu kusuru sebep oldu. Mart ayındaki kazalardan 970'sine kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşti. Alkol alıp direksiyon başına geçen 418 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hız yapan 319 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Geçme yasağı olan yollardan geçmeye kalkışan 236 sürücü de yaralamalı kazaya sebep oldu.

Bursa'da 18 can kaybı, 694 yaralı

Resmi verilere göre, yılın ilk 3 ayında Ankara'da 17, Bursa'da 18, İstanbul'da 17 ve İzmir'de 19 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 459 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 694 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu. Geçtiğimiz 3 ay boyunca, Türkiye genelinde kuralları hiçe sayan 4 milyon 16 bin 117 sürücü ve yayaya ceza kesildi. Denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 26 bin 460 sürücüye ceza yazıldı. İç İşleri Bakanlığı ekiplerinin 24 saati boyunca aralıksız sürdürdüğü denetimlerde 320 bin 700 araç ise trafikten men edildi.