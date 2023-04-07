3 ayda trafik canavarına 524 kayıp

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2023'ün Ocak-Mart döneminde ülke genelinde meydana gelen 114 bin 136 kazada 524 kişinin hayatını kaybettiğini, 62 bin 765 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bursa'daki kazalarda 3 ayda 21 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz Mart ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Geçtiğimiz Mart ayında Türkiye genelinde meydana gelen 40 bin 704 trafik kazasında 22 bin 515 kişi yaralanırken, 187 kişi hayatını kaybetti. Yılının ilk 3 aylık döneminde ise Türkiye genelinde vuku bulan 114 bin 136 kazada 524 kişi hayatını kaybederken, 62 bin 765 kişi yaralandı. Kazalardan 44 bin 424'üne sürücü, 4 bin 853'üne yaya, 300'üne yolcu ve 155'ine yol kusurları sebebiyet verdi. Kırmızı ışık ihlali yapan bin 294 sürücü de kazalara davetiye çıkardı.

'Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere' giren bin 330 sürücü onlarca ocağın sönmesine sebep oldu. Hatalı şerit değiştiren 201 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. 2023'ün ilk 3 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan 319 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Hız tutkunu 407 sürücü de kazalara sebep oldu.

Yılın 3 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. 567 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken, 3 bin 346 yolcuya da ceza kesildi. 498 bin 46 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulandı. Güvenlik kameraları tarafından tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 2 milyon 408 bin 762 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 37 bin 944 sürücü, denetimlerde trafik polisine yakalandı. 209 bin 253 kişiye çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.

Bursa'da 21 can kaybı

Kural tanımaz sürücüler metropol şehirlerde de onlarca ölümlü trafik kazasına karıştı. Resmi verilere göre yılın ilk 3 ayında meydana gelen kazalarda Ankara'da 26, İstanbul'da 46, İzmir'de 25 ve Bursa'da 21 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da geçtiğimiz Mart ayında 572 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu kentte 3 kişi hayatını kaybederken yaralanan 808 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehirde yılın 3 aylık döneminde ise bin 500 yaralamalı kaza meydana geldi. 21 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 2 bin 181 kişi de yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.