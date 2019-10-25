İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3 aylık bebek annesinden kucağından düştü, hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor

Bursa’da bir anne 3 aylık bebeğini uyutmak isterken kucağından düşürdü.

Bursa'da bir anne 3 aylık bebeğini uyutmak isterken kucağından düşürdü. Ağır yaralanan bebek hastanede tedavi altına alındı.


Olay Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre anne Havva A. 3 aylık bebeğini uyutmak için kucağına aldı. O sırada dengesini kaybeden anne 3 aylık Samet A.'yı düşürdü. Bunun üzerine Havva A. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 3 aylık Samet bebeği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise evde inceleme başlatırken anne Havva A.'nın ifadesi alındı.


Öte yandan hastaneye kaldırılan 3 aylık Samet bebeğinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.