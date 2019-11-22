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3 bin lira sahte para ele geçirildi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 bin lira sahte para, 1’er adet pompalı tüfek, çifte kırma ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 bin lira sahte para, 1'er adet pompalı tüfek, çifte kırma ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.


Yenişehir polisi, bir ikamette çok sayıda sahte para olduğu bilgisine ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaptıkları operasyonda 30 adet sahte 100 liralık banknotlar, 1'er adet pompalı tüfek, çifte kırma ve kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Olayla alakalı A.D., M.B., V.A. ve K.A. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli serbest bırakıldı. Öte yandan polis ekipleri, vatandaşlardan alışveriş yaparken sahte paralar konusunda dikkatli olmalarını istedi.

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