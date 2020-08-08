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3 bin TL değerindeki telefonu böyle çaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir cep telefoncuda güpegündüz yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir cep telefoncuda güpegündüz yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye kameraya yansıdı.


Edinilen bilgilere göre olay İstiklal caddesinde bulunan bir cep telefonu bayisinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs vitrinde bulunan telefonları gözüne kestirdi. Bir kaç kez iş yerinin önünde geçen şahıs bir müddet telefon dükkanını gözetledi. Gözü dönmüş şahıs bir fırsatını bulup saniyeler içerisinde 3 bin TL değerindeki sıfır telefonu vitrinden alıp kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Yakup A. bir süre sonra telefonlardan birinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde şok oldu. Güpegündüz telefonu bir şahsın çaldığı gördü. Yakup A. hemen polise haber verdi. Emniyet ekipleri şimdi her yerde telefonu çalan şahsı arıyor.

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