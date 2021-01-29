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3 günlük bebek ambulans uçakla tedavi için Bursa'ya getirildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde takip edilen 3 günlük bebek, özellikli bir ameliyat için Sağlık Bakanlığı uçak ambulansı ile Bursa’ya getirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde takip edilen 3 günlük bebek, özellikli bir ameliyat için Sağlık Bakanlığı uçak ambulansı ile Bursa'ya getirildi.


Van'da 3 gün önce dünyaya gelen bebeğin doğuştan anomali nedeniyle ameliyat olması gerekince, Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçildi. Yapılan araştırma sonucunda bebeğin tedavisinin Bursa'da gerçekleştirebileceği öğrenilince, uçak ambulans hazırlandı. Bebek, uçak ambulans ile Van'dan alınarak, Yenişehir Havalimanı'na getirildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 112 ekibince havalimanından alınan bebek, yenidoğan ambulansı ile Uludağ Üniversitesi'ne nakledildi.


Bebeğin burada tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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