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3 katlı apartman alevlere teslim oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 3 katlı apartman kül oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 3 katlı apartman kül oldu.


Yenice Mahallesi Sabri Demircioglu Sokakta bulunan 3 katlı apartmanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün apartmanı sardı. Gökyüzünü dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Apartmanda bulunan vatandaşlar ise kendilerini güçlükle dışarıya attı. Yangın yerine gelen ekipler dört bir koldan alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu apartman tamamen yanarak zarar gördü. Öte yandan vatandaşlar sokağa dökülerek meraklı gözlerle yangın söndürme çalışmalarını izledi.

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