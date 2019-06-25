İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3 katlı apartmanda doğal gaz patlaması

Bursa’da gece saatlerinde 3 katlı bir apartmanda doğal gaz patlaması meydana geldi.

Bursa'da gece saatlerinde 3 katlı bir apartmanda doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sesine uyanan mahalle sakinleri sokağa dökülürken, bir vatandaş patlama olan apartmana doğru selfie çekildi.


Olay, merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Ceylan Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından apartmanı dumanlar sararken, patlamanın şiddetiyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı apartmana müdahalede bulunurken, polis ekipleri de vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak geniş güvenlik önlemi aldı. Mahalle sakinleri korku dolu gözlerle yaşananları izlerken, bir vatandaş ise patlama olan apartmana dönerek selfie çekildiği görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.