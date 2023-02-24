3 katlı binada yangın paniği

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 katlı binanın bahçesindeki yangın, paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Yavuz sokak üzerindeki 3 katlı binanın bahçesinde meydana geldi. Bütün dumanlar binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zamanında yapılan müdahaleyle alevler diğer binalara ve 3 katlı binaya zarar vermeden söndürüldü.

Yangınla alakalı tahkikat devam ediyor.