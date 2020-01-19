İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3 katlı metruk bina alevlere teslim

Bursa’da daha önce kafe olarak kullanılan 3 katlı metruk bina alevlere teslim oldu.

Bursa'da daha önce kafe olarak kullanılan 3 katlı metruk bina alevlere teslim oldu.


Yangın, Osmangazi'ye bağlı Muradiye Mahallesi Murat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce kafe olarak kullanılan 3 katlı metruk binanın çatı katı biranda alev aldı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine ihbar yapıldı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, sepetli araçla alevlere havadan müdahale etti. Ekipler, ayrıca balyoz ile camdaki demirleri kırıp, yerden de alevleri söndürmeye çalıştı. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Metruk binanın madde bağımlıları tarafından yakıldığı iddia edildi.


Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.