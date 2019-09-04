İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3. kattan düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki evin üçüncü katından dengesini kaybederek düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki evin üçüncü katından dengesini kaybederek düşen yaşlı adam ağır yaralandı.


Olay Deydinler Mahallesinde meydana geldi. 59 yaşındaki M.T, ikamet ettiği evinin inşaat halindeki üçüncü katından dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs burada yapılan tedavinin ardından Bursa'ya sevk edildi. Düşen şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.