3. Lig Play-Off: Bursa Yıldırımspor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 1

Misli.
com 3. Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında Bursa Yıldırımspor, konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak tur atlayan ekip oldu. İlk maç 2-2 sona ermişti.
Stat: Minareli Çavuş Spor Tesisleri
Hakemler: Yiğit Arslan, Ali Tuna, Mert Bulut
Bursa Yıldırımspor: Özal Keklik, Ramazan Erarslan, Osman Demir, Mahmut Güleç, Muhammed Öz, Tuğkan Kamışoğlu (Hacı Mustafa Karabulut dk. 69), Hüseyin Atalay (Batuhan Tunçay dk. 61), Furkan Fahmi Güneş (Kemal Uzuntepe dk. 90 ?), Kerem Az, Doğacan Diker (Hacı Şükrü Çiçek dk. 90 ?), Hüseyin Çelik
Yedekler: Adem Özkan, Ahmet Memiş, Muhammet Furkan Keskinoğlu
Teknik Direktör: Sait Ulvi Özdemir
1954 Kelkit Belediyespor: Ceyhun Demircan, Adem Sağlam, Adem Kaba, Hüseyin Teker (Oktay Gümüş dk. 85 ?), Ensar Kemaloğlu, Halil İbrahim Keleş, Tayfun Çulha (Hayri Kıcıkoğlu dk. 85 ?), Enes Ocak, Emre Bozatli, Erkan Bükülmez, Enescan Özdemir (Köksal Ayaydın dk. 75)
Yedekler: Ogün Samet Nuhoğlu, Kaptan Kaan Akgün, Hüseyin Mert Kurt, Caner İlyas
Teknik Direktör: Ulaş Ulusan
Goller: Kerem Az (dk. 9 k.k.) (1954 Kelkit Belediyespor), Ramazan Erarslan (dk. 38) (Bursa Yıldırımspor)
Sarı Kartlar: Tuğkan Kamışoğlu, Mahmut Güleç (Bursa Yıldırımspor), Adem Kaba, Oktay Gümüş, Hüseyin Teker (1954 Kelkit Belediyespor)