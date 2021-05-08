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3 yaşındaki Şifa'yı kurtarmak için zamanla yarış

Bursa’nın İnegöl ilçesinde başı pencerenin demir korkuluklarına sıkışan 3 yaşındaki Şifa, İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde başı pencerenin demir korkuluklarına sıkışan 3 yaşındaki Şifa, İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Olay Süleymaniye Mahallesi 1. Yıldız Sokakta bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi.


Ailenin 3 yaşındaki kızı Şifa Bozan(3), pencereden çıkmaya çalışırken, başı demir korkuluklarına sıkıştı. Ağlamaya başlayan çocuğun imdadına ailesi yetişti. Aile çocuğu kurtarmayınca, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istediler. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, demir makasla koruma demirlerini genişleterek minik çocuğu kurtardılar.


Yaralanmadan atlatan çocuğun ailesi derin bir "oh" çektiler. Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.

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