3 yıl sonra yakayı ele verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır her yerde aranan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 yıldır her yerde aranan ve hakkında hırsızlık, uyuşturucu madde satın almak, ve kullanmak suçlarından toplam 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.M. isimli şahsın Küçük Yeniceköy Mahallesine geleceği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.