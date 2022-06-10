30 metre kare atölyeden 3 milyonluk şehrin ihtiyacını karşılıyor

Bursa'da küçücük atölyesinde sünnetlik imalatı yapan usta, gelen siparişleri yetiştirmekte zorluk çekiyor.

Şehirde sünnetlik imalatı yapan iki atölyeden birinin sahibi olan Bülent Aksoy, 30 metre kare atölyesinde Bursa'nın sünnetlik ihtiyacını karşılıyor. Aksoy, atölyesinde Mayıs ve Ağustos ayları arasında gelen yoğun talebi karşılamak için büyük çaba sarf ediyor. Sezonda bin 500 sünnetlik takım diken usta onlarca parçadan oluşan sünnetlikleri büyük bir ustalıkla hazırlıyor Ustanın diktiği sünnetlikler ise tanesi bin 500 ila 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Bursa'da bu işi yapan 2 kişiden biri olduğunu ifade eden Bülent Aksoy, "Pandemiden sonra işler çok açıldı. Siparişlere yetişemiyoruz. Mayıs ve Ağustos aylarında bizim sezon çok hızlı sezonda bin 500 takım sünnetlik elbise dikiyoruz. Bursa'da sünnetlik elbise diken 2 tane atölye var. Biri de biziz. Sünnetlik elbisenin çok parçası var, yapmak kolay değil. Biz bu işi yapmaya devam ediyoruz. İşlerimiz çok yoğun, yetişmeye çalışıyoruz. Takımların adeti bin 500 ila 3 bin lira arasında değişiyor" dedi.