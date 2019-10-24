30 tonluk mermerler böyle taşındı, bir günde tamamı satıldı

Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda, 2 binin üzerindeki 30 tonluk blok mermer bir günde satıldı.

Dünyanın en ağır fuarı olarak bilinen Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı 5'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. 2 binin üzerinde blok mermer, yaklaşık bin 600 tırla fuar alanına getirildi. Tonlarca ağırlıktaki blok mermerleri taşımakta zorlanan iş makineleri iki teker üzerinde adeta şaha kalktı. 26 ayrı şehirden 210 firmanın katıldığı fuarda, toplam ağırlığı 60 bin ton olan 2 binin üzerinde blok mermer ilk günde alıcı buldu. Özellikle Çin ve Hindistan olmak üzere 40 ülkeden gelecek yabancı alıcılar blokları almak için bir birleriyle yarıştı.

Farklı renk ve desendeki blok mermerlerin tonu 200 dolardan 4 bin dolara kadar alıcı bulurken, Türk mermeri İtalyan mermer kalitesini yakaladı. Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, 10 sene sonra dünyada İtalyan değil Türk mermerinin konuşulacağını söyledi. belirterek, "Dünyadaki ekonomik durgunluğa rağmen bin 600 tır ile fuara gelen blok mermerlerin tamamı satıldı. 15 gün önceki Bursa'nın en önemli tarım fuarı küçülme yaşarken, mermer fuarı ise 200'ün üzerinde firma ve 2 binin üzerinde blok mermeri beğeniye sundu. Bütün bloklar yurt dışından gelen firmalara 1 gün zarfında satıldı” dedi.

Amerika'nın Türkiye'nin işlenmiş mermerde en büyük pazarlardan biri olduğunu ifade eden Efendioğlu, “İşlenmiş ürünleri katma değer katarak sattığımız için bizim için bu çok önemli. Amerika ile böyle bir anlaşmanın olması da bizim işlerimizi hızlandırdı. İşlenmiş üründe 80-90 ülkeye mermer satıyoruz. Gümrük mevzuatından dolayı işlenmiş ürün almayan 2 ülke var. Biri Hindistan, biri ise Çin'dir. Bu ülkeler blok mermer alıyor. Ama Amerika bedava verseniz blok mermer almıyor. Sadece işlenmiş ürün alıyor. İşlenmiş ürün kapasitemiz her geçen gün artıyor. İtalyanların 2 bin yılda oluşturduğu mermer ününü biz 20 yılda yakaladık. 2000 yılında 170 milyon dolar olan mermer ihracatımız bugün 2 milyar dolara çıktı. Önümüzdeki 5 sene içerisinde de İtalyanların önüne geçeceğimize inanıyorum” diye konuştu.