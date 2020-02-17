İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

30 tonluk su tankerini çalmak isterken suçüstü yakalandılar

Bursa’da 30 ton kapasiteli su tankını çalmak isteyen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bursa'da 30 ton kapasiteli su tankını çalmak isteyen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçtiğimiz akşam 20.30 sıralarında Nilüfer ilçesinde devriye gezerken kullanılmayan bir maden ocağında 30 ton kapasiteli metal su tankını oksijen kaynağı ile keserek götürmeye çalışan C.A, K.İ, F.G ve A.A isimli 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Su tankerini taşıyacakları bir kamyon, tankeri kesmek için kullanılan 2 sanayi tipi oksijen tüpü, 1 adem mutfak tüpü, 1 balta, 1 çekiç, 3 metre uzunluğunda zincir ve 1 adet kazma ele geçirildi.


4 şüpheli, cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.