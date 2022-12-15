30 ülkeden 200'ü aşkın yabancı alıcı Bursalı makinecilerle buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından makine ve uzay havacılık savunma sektörlerine yönelik yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projeleri çerçevesinde 30 ülkeden 200'ü aşkın yabancı alıcı Bursalı firmalarla bir araya geldi.

BTSO, UR-GE projeleri ile yurt dışındaki potansiyel alıcı firmaları üyeleriyle buluşturmaya devam ediyor. Makine ve uzay havacılık savunma sektörlerine yönelik düzenlenen alım heyeti etkinliği BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Başta Doğu Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu olmak üzere 30 ülkeden 200'den fazla yabancı alıcının katıldığı alım heyeti etkinliğinde 1.000'i aşkın iş görüşmesi yapıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, düzenledikleri nitelikli alım heyetleriyle Bursalı üretici ve ihracatçılara önemli işbirliği imkanları sunduklarını söyledi.

“Makine sektörü en önemli itici gücümüz”

Makine sektörünün Türkiye ekonomisinin en önemli itici güçlerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Burkay, “Pandemi sonrası küresel pazarda artan talebi en iyi şekilde değerlendiren sektörümüz, 2021 yılını 23 milyar dolarlık ihracatla tamamladı. BTSO olarak sektörün ihracat odaklı büyümesini sürdürmesi için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ticaret Bakanlığı destekleri ile gerek makine gerekse de uzay havacılık savunma sektörlerine yönelik hayata geçirdiğimiz UR-GE projeleri ile özellikle KOBİ'lerin ihracatçı olmaları ve yeni pazarlara açılmalarına katkıda bulunuyoruz. Bursa'nın makine sektöründeki üretim gücü dünya devleri ile rekabet edebilecek düzeyde. Ancak üretmek tek başına yeterli değil, önemli olan ürettiğinizi pazarlayabilmektir.” dedi.

“9 yılda 28 bin alıcı”

Türkiye'nin ihracat odaklı kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçirdikleri Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari, nitelikli fuar organizasyonları ve alım heyetleri gibi projelerin Bursalı firmaların küresel oyuncu haline gelmesinde önemli rol oynadığına dikkati çeken Burkay konuşmasını şöyle sürdürdü: “Son 9 yılda 28 binden fazla yabancı ziyaretçiyi Bursa'da sektörlerimizle buluşturduk. Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle yürüttüğümüz UR-GE projelerimizi de potansiyel firmalarımızı küresel pazarlara taşımak üzere hayata geçirdik. Makine ve uzay havacılık savunma UR-GE projelerimiz doğrultusunda bugün de 30 ülkeden 200 firma işbirliği masasında buluştu. Oluşturduğumuz bu ticaret köprüleri sektörümüze önemli kazanımlar sağlayacaktır.”

“Avrupa'da talep Türkiye'ye yöneliyor”

İkili iş görüşmelerine katılan yabancı alıcılar ise yaptıkları değerlendirmelerde makine sektöründe Türkiye'ye yönelen talebe dikkat çekti. Litvanya'dan etkinliğe katılan Jonas Bogusas, Çin ve Asya ülkelerinde yaşanan gelişmeler sonrası Avrupa'daki şirketlerin yeni ticari partner arayışına başladığına kaydetti. Bogusas, “Türk makine sektörünün hem kalite hem de fiyat açısından oldukça rekabetçi olduğunu blliyoruz. Ekonomi Bakanlığımızın daveti üzerine Bursa'ya gelerek ikili iş görüşmelerine katıldım. Buradaki görüşmelerimiz oldukça verimli geçti. Gelecek dönemde işbirliği yapabileceğimiz birçok firma ile tanıştık.” dedi.

Letonya'dan katılan Justine Nagle ise Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, iş görüşmelerinin beklentilerinin çok üstünde geçtiğini ifade etti. Nagle, “Küresel ticarette yaşanan değişim bizi Türkiye'ye yönlendirdi. Şu anda Avrupa'da Türkiye'ye önemli bir talep var. Burada verimli görüşmeler yaptık.” diye konuştu.

“Türkiye'nin potansiyeli yüksek”

Ukrayna'dan katılan Viacheslav Redko, Ukrayna'dan çok kalabalık bir heyetle Bursa'ya geldiklerini belirterek, “Şu anda Ukrayna'da savaş var ama ülkemizi ayakta tutabilmek için çalışmak zorundayız. Makine sektöründe Bursa ile iş yapmak isteyen çok sayıda firmamız var. Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Etkinliğin ticaret hacmimizi daha üst seviyeye taşıyacağına inanıyoruz.” dedi.

İkili iş görüşmelerine İtalya'dan katılan Adalberto Horak ise, “Teknik teksil ve kompozit makineleri ile ilgileniyoruz. Bu etkinliğe daha önce de katılmıştık. Orada tanışıp şu anda birlikte çalıştığımız birçok firma var. Bugünkü görüşmelerimizde de eminim yeni işbirlikleri kuracağız. Türkiye, makine sektörünün tüm kollarında çok iyi partnerler bulabileceğimiz bir ülke.” diye konuştu.

İkili iş görüşmelerinde Makine UR-GE üyesi 40, Uzay Havacılık Savunma UR-GE üyesi ise 60 firma yer aldı. Nukon Lazer Makine'den Ozan Kılıç, etkinlikte özellikle Doğu Avrupa ve Rusya'dan gelen firmalarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Kılıç, “Etkinliğin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Yurt dışından gelen firmalarla yatırım planlarını görüştük. Önümüzdeki süreçte firmalarla yeniden temasta bulunacağız.” dedi.

Numesys firmasını temsilen ikili iş görüşmelerine katılan Hilal Uysal ise “BTSO'nun organizasyonunda ilk kez yer alıyoruz. Faaliyetlerimizi yurt dışına yönlendirme hedefimiz var. İkili iş görüşmeleri etkinliği bize bu anlamda müthiş bir fırsat sundu. Farklı ülkelerde, farklı faaliyet alanlarında çalışan firmalarla bire bir görüşmemiz çok faydalı oldu. Etkinlikte çok güzel geri dönüşler aldık.” dedi.