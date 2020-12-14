300 çiftçiye depolama imkanı sunuldu

İnegöl Belediyesi'nin himayesinde kurulan Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Deydinler Mahallesinde hayata geçirdiği Soğuk Hava Deposu, eylül ayının ikinci yarısından itibaren ürün kabulüne başladı. Şuanda depoda 300 dolayında çiftçinin 3 bin ton meyvesi bulunuyor.

Tarıma verdiği destekle bu alanda önemli bir atılıma imza atan İnegöl Belediyesi, şehirdeki tüm çiftçileri tek bir çatı altında toplamak için İnegöl Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurmuştu. Kooperatifin ilk icraatı olarak depolama sorununa çözüm üretmek adına soğuk hava deposu yapımı için çalışmalar Şubat ayında başlamıştı. TKDK'nın da 3 buçuk milyon TL hibe desteği sağladığı toplam 7 milyon TL değerindeki soğuk hava deposu, Deydinler Mahallesinde Eylül ayı itibariyle tamamlandı.

Ocak ayında tamamlanması planlanan soğuk hava deposu, hızlı bir yapım süreciyle 20 Eylül tarihinden itibaren ürün kabulüne başladı. İçerisinde İnegöl'ün verimli topraklarında yetişen ürünleri saklayan ve İnegöl'ün meyve ambarı olarak ifade edilen soğuk hava deposu, geride kalan 3 aylık sürede 300 civarında çiftçinin ürünlerine depolama imkanı sundu. İnegöllü çiftçilere ait 3 bin ton elma, armut ve ayvanın bulunduğu soğuk hava deposu, hizmete girmesiyle birlikte ciddi bir kapasiteye ulaşmış oldu.

Yüzde 75 doluluk oranına ulaştı

Belediye Başkanı Alper Taban, Şubat ayında temelleri atılan tesisin Eylül ayının ikinci yarısı itibariyle hizmet vermeye başladığını kaydederek; “Tarım şehri İnegöl'ümüzün önemli ihtiyaçlarından biri depolamaydı. Bu konuda seçim öncesi yaptığımız çalışmalarımızda da çiftçimizle hemfikirdik. Zaman kaybetmeden çalışmalarımıza başladık ve Eylül ayı itibariyle İnegöl'ümüze yeni bir soğuk hava deposu kazandırdık. Üreten Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz bünyesinde hayata geçirilen tesis, kısa sürede 300 dolayında çiftçimizin ihtiyacına cevap verdi. Şuanda yaklaşık 3 bin ton meyve depomuzda. Burada talebe göre ürün çıkışı yapılıyor. 4 bin ton kapasiteli depomuzun yüzde 75'i dolu durumda. Bu da bizleri mutlu ediyor. Çiftçimizin ürünleri daha değerli hale geliyor” dedi.

Üreten Çiftçiler Kooperatifi oluşumunun Türkiye'de bir ilk olduğuna da vurgu yapan Başkan Taban, “Biz bu tesisi Üreten Çiftçiler Kooperatifi marifetiyle yaptık. Türkiye'de belki bir ilk olarak İnegöl modelini gerçekleştirmiş oluyoruz. İnegöl Belediyesi'nin girişimiyle kurulan kooperatif ve içindeki üyeleriyle beraber TKDK'dan da destek alarak belediyemizin de destekleriyle, üyelerimizin katkılarıyla bu eser hayat bulmuş oldu. Bunun devamını da getirmek istiyoruz. Bu proje sadece bir soğuk hava deposu yapmak değildi. Beraberinde ürünlerimizi daha değerli satabilmek adına paketleme, ambalajlama, ürünlerde bir seviye daha ileri geçerek kurutma gibi fonksiyon katarak çiftçimizin ürününü daha değerli halde pazara sunmak istiyoruz. Markalaşma ve yeni ürün bulma gibi çalışmalarla kırsal alana destek olmaya devam edeceğiz. Soğuk hava depomuz tekrar hayırlı olsun. Emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.