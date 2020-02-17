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300 günde bitecekti, 600 gün oldu, ortada bir şey yok

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, tarihî Ömer Bey Camii’nin restorasyonunun bir türlü bitmemesi vatandaşların tepkisine sebep oluyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, tarihî Ömer Bey Camii'nin restorasyonunun bir türlü bitmemesi vatandaşların tepkisine sebep oluyor.


Ömerbey Mahallesi'nde bulunan tarihî cami 1715 yılında Ömer Bey tarafından yaptırıldı. 200 metrekare olan cami birçok kez onarım gördü. 2018 yılında yeniden onarıma alınan cami 600 gündür tamamlanamadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje üzerine 18 Haziran 2018 Pazartesi gününden itibaren cami ibadete kapatılarak restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyon ihalesi, 300 günde teslim edilmek kaydıyla müteahhit firmaya verildi. Ancak aradan 600 gün geçmesine rağmen caminin bitirilmediğini gören cemaat tepkili. Ömerbey Mahallesi sâkinleri ve cami cemaati, caminin orijinal hâline sadık kalınarak onarılıp ibadete açılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

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