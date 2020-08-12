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32 suçtan aranan firari yakalandı

Bursa’da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari N.

Bursa'da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari N.D. yakalanarak cezaevine gönderildi.



Edilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, N.D.'nin Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 32 suçtan arama kaydı ile 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D.'yi yakaladı. N.D. sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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