33. Altın Karagöz Halk Dansları yarışması tüm hızıyla sürüyor

Uluslararası Bursa Festivali kapsamında düzenlenen 33. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın 3'üncü gününde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Moldova, Filipinler, Gürcistan, K.K.T.C, Macaristan, Şili ve Cezayir katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 33'üncü Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması kapsamında 29 ülkeden Bursa'ya gelen dans grupları, yarışmanın 3'üncü gününde şehrin dört bir yanında gösteriler düzenledi. Nilüfer Nazım Hikmet Kültürevi'nde; Makedonya, Çin, Dağıstan, Yıldırım Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde; Bosna Hersek, Senegal, Hürriyette; Bulgaristan, Özbekistan Huzurevi'nde; Moldova, Filipinler, Özbekistan, Koruparkta; Gürcistan, Bosna Hersek, Dağıstan, Podyumpark'ta; Kıbrıs, Çin, Mudanya'da; Şili, Cezayir, Kuzey Makedonya ve Kent Müzesi'nde Macaristan, Bulgaristan, Senegal'in yapmış olduğu gösteriler şehrin dört bir yanına adeta renk kattı.

Halk dansları yarışmasının coşkusu tüm Bursa'yı sararken Kültürpark Açıkhava Tiyatrosunda “Moldova, Filipinler, Gürcistan, K.K.T.C, Macaristan, Şili ve Cezayir ülkeleri yer alırken Bursa dans ekiplerinden, 1326 Osmanlı Kılıç Kalkan Okçular ve Spor Kulübü, Bursa Anadolu Lisesi Halk Dansları Topluluğu, Bursa Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü, Bursa Uludağ Kültür Sanat Folklor ve Turizm Derneği, Prusa Sanat Gençlik ve Spor Kulübü, Zafer Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü sahne aldı. Yarışma gecesinde yerli dans topluluklarına plaket takdim edilirken Bursa halkı yapılan dans gösterilerini dakikalarca ayakta alkışladı.