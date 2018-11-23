34 yaşındaki genç kalbine yenik düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 34 yaşındaki şahıs kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Süleymaniye Mahallesi Ferah Sokağı'nda ikamet eden Selçuk S. (34), iddiaya göre yakınları tarafından odasında hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Yakınları tarafından uyandırılmaya çalışılan genç adam bir türlü uyandırılamadı. Bunun üzerine 112 ekiplerine haber verildi. Eve gelen sağlık görevlileri uzun müddet gence kalp masajı yaptı. Daha sonra ambulansa alınıp kalp masajına devam edilen genç, getirildiği Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yakınları fenalık geçirirken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.