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35 kişinin yaralandığı kazayı yapan şoför serbest kaldı

Bursa’da 35 kişinin yaralandığı cenaze otobüsünün şoförü, ifadesinin ardından serbest kaldı.

Bursa'da 35 kişinin yaralandığı cenaze otobüsünün şoförü, ifadesinin ardından serbest kaldı.


Kaza Bursa-Keles kara yolu Karaıslah köyü yakınlarında meydana geldi. Osmangazi'ye bağlı Soğanlı Mahallesi'nden aldığı vatandaşları Keles ilçesinin Harmanalan köyündeki cenazeye götüren 16 BLD 17 plakalı ilçe belediyesine ait otobüs, Bursa-Keles kara yolunun Karaıslah köyü yakınlarında yan yattı. Kazada şoförle birlikte 35 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma, 112 ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, şoför Eren C. ayakta tedavi edildi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan şoför ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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