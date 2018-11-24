35 yıl önce mezun olan öğrenciler, öğretmenlerini unutmadı

Bursa'da 35 yıl önce mezun oldukları okuldan ayrılan öğrenciler öğretmenlerini unutmadı.

Yeşil Bursa Kız İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıda, eski mezun öğrenciler, yıllar sonra öğretmenler gününde eski öğretmenleriyle bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gölpark tesislerinde düzenlenen programda bir araya gelen öğrenci ve öğretmenler, eski günleri yad ederken duygulu anlar yaşandı. Kahvaltıda imam hatip okullarının kuruluş aşamasındaki zorluklardan bahseden öğretmenler, o zamanların yokluk yılları olduğunu söylerken, bazı öğretmenler okul inşaatı sırasında tuğla taşıdıklarını, köylerden öğrenci topladıklarını dile getirdi. 28 Şubat sürecinde yapılan haksızlıkları da unutamadıkları ifade eden öğretmenler, programın sonunda öğrencileriyle helalleşerek hatıra fotoğrafı çektirdi.