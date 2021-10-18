“3600” resmiyete kavuştu

Mustafakemalpaşa'yı ziyaret eden Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı umuyoruz' açıklamasına atıfta bulunarak, öğretmenleri de kapsayan ek göstergedeki çözüm sürecinin resmiyete kavuşturulduğunu söyledi.

Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şubesi, teşkilat buluşmaları kapsamında Mustafakemalpaşa'daki üyeleriyle bir araya geldi. Eğitim-Bir-Sen Mustafakemalpaşa Temsilcisi Hasan Duman'ın eşik ettiği programda, teşkilat ziyaretine okullarla başlayan Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, salgın sonrası eğitim-öğretim, şûrâ, toplu sözleşme, meslek kanunu, personel, güvenlik ve bütçeye dair eğitimin gündemiyle ilgili meseleler ve çözüm yolları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda ise sendikal çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantının açılışında konuşan Hasan Duman, pandemi dönemi sebebiyle uzun süre sonra düzenlenen teşkilat buluşmasına katılan kurum müdürleri ve işyeri temsilcilerine teşekkür etti.

“Ocaktan sonra gelir farkı olacak”

Temsilcilik olarak pandemi döneminde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Duman, “Bu dönemde şube yönetimi ve başta Genel Başkanımız Ali Yalçın olmak üzere genel merkezimiz ile sıkıntıların çözülmesi noktasında sürekli iletişim halindeydik” diye konuştu.

Toplu sözleşmenin sendika üyeliğini önemli hale getirdiğini kaydeden Hasan Duman, ocak ayından itibaren sendikalı personel ile sendikasız personel arasında gelir farkının olacağını sözlerine ekleyerek, “Örgütlü olmanın farkını üyelerimiz hissedecek” dedi.

Gündemi değerlendiren Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar ise, sendikal mücadelenin önemine dikkat çekti.

“Birlikte daha güçlü olacağımız için sendikasız hiç bir çalışanın kalmaması gerekiyor” diye konuşan Acar, 2001 yılından itibaren Türkiye'deki memur sendikacılığının geçtiği aşamalardan bahsederek, “Memur-Sen gibi bir sendikal güç olmadığından 28 Şubat'ta başarılı olundu ancak Memur-Sen varlığı ile 15 Temmuzda darbeye ve darbecilere ilk dur diyen olmuştur” dedi.

Toplu sözleşme görüşmeleri hakkında bilgi veren Acar, öğretmen meslek kanunun çıkmasının şart olduğunu, 3600 ek göstergenin çözüm sürecinin resmiyete kavuşturulduğunu ifade ederek, toplu sözleşme kazanımları hakkında bilgiler verdi.