3D tasarımcılar sağlıkçılar için seferber oldu

Onlardan biri de 3 boyutlu yazıcılarıyla, sağlık personellerinin siperli maske ihtiyacını karşılamaya çalışan "3 Boyutlu Destek" grubu. İnegöl'de 6 gönüllü, evlerinde siperli maske üretimine başladı. Yapılan maskeler sağlık çalışanlarına veriliyor.

Sosyal medyada bir araya gelerek "3 Boyut Destek" adıyla kolektif üretim hareketi başlatan 3 boyutlu yazıcı kullanan gönüllüler, sağlık çalışanları için ücretsiz koruyucu siperli yüz siperi imal ediyor. İnegöl'de 4'ü öğretmen ve 2'si özel sektörde mühendis olan 6 kişi, gönüllü olarak evlerinde siperli maske üretiyor. Yapılan maskeler ise sağlık çalışanlarına veriliyor. Kocatepe Ortaokulunda tasarım öğretmeni olan Levent Şanlı, Gaziosmapaşa İmamhatip Okulundan Murat Kocaman, Zarafet Kolejinden Bahattin Çelik, Kosava Kolejinden Murat Aygün ile özel sektörden Tarık Bey ve Ferhat İlhanlar evlerinde 3 boyutlu yazıcı kullanarak siperli maske üretimine başladır. Gönüllüler, yaptıkları maskeleri İnegöl Devlet Hastanesindeki sağlıkçılara teslim etti. Bursa ve diğer ilçelerden kendilerine talep geliyor.

Levent Şanlı, "Teknoloji tasarım öğretmeniyim. Biz de 3 D Destek Ekibi olarak 6 arkadaşla birlikte Türkiye genelindeki ekibe gönül verdik. Bizim elimizde 3 d yazıcılarla 80'e yakın siperli baskı üretebiliyoruz. İnegöl'deki sağlık çalışanlarına destek oluyoruz. Tasarımın üzerinde oynama yaparak İnegöl ve Bursa temasını oluşturduk . Şu an duyduğumuza göre İnegöl'de bir markette çalışanlar da kullanmaya başlamışlar, aslında sadece sağlık çalışanlar polislerimize, eczacılara da lazım" dedi.