4 araç çalan hırsızlar 137 kamera incelemesi sonucu yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ilçede çalınan 4 ayrı araç bulundu, 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandılar. 137 ayrı kameradan alınan yaklaşık 40 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, dedektif gibi iz sürdüler.

Mahmudiye Mahallesinden çalınan 16 UR *** Plakalı Kamyonetin kamera takibi ile kırsal Gülbahçe mahallesi civarına gittiğini tespit eden ekipler, bölgede yapılan arama-tarama çalışmaları neticesinde aracı terk edilmiş halde buldular.

Yenice Mahallesinden Çalınan 16 KMF ***Plakalı Otomobilin Kestel ilçesinde, üzerinde başka plakalar takılı vaziyette, Kemalpaşa Mahallesinden çalınan 11 EP *** Plakalı Otomobilin ise Bursa'da bulundu.

Dedektif gibi iz süren polis ekipleri 3 ayrı aracı çalan şahısların yakalanması için 137 ayrı kameradan alınan yaklaşık 40 saatlik görüntü izlediler.

Olayların şüphelilerinin tespitini yapan polis ekipleri, Vahit Ç. Ve Oğuzhan G. Şüphelilerini Ertuğrulgazi Mahallesinde çaldıkları 16 KFD *** plakalı otomobille kaçarken yakaladılar.

Yakalanan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.