4 bin kitap reçeteyle dağıtıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de bir ilk olarak Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen Kitap Eczanesi'nde, doktorlar tarafından yazılan reçete ile hasta çocuklara 4 binin üzerinde kitap dağıtıldı. Kitap Eczanesi'nin ikincisi de Gürsu Devlet Hastanesi'nde hasta çocuklara moral dağıtmaya başladı.

Yeni açılan kütüphaneler, 22 bin kitaplık dijital kütüphanenin halka açılması, açık hava kütüphanesi, kütüphaneden kitap alanlara ücretsiz toplu taşıma bileti gibi uygulamalarla Bursa'da kitap okuma alışkanlığının daha artırılmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi'nin, özellikle 0-12 yaş grubunu hedef eden Kitap Eczanesi Türkiye'de bir ilk olarak Şubat ayında Şehir Hastanesi'nde açılmıştı. Uygulama kapsamında doktorlar tedavi için gelen çocukları kitap okumaya yönlendirirken, çocuklara tedaviyle ilgili gerekli ilaçların yanında ilave olarak çocuk adına düzenlenen bir kitap reçetesi veriyor. “Günde bir doz masal” sloganıyla başlanan projede, doktorun verdiği, “Günde en az 10 sayfa olmak üzere, tok karnına, tercihen bir bardak ılık süt eşliğinde okunması tavsiye olunur” yazılı reçete ile hastane içerisindeki Kitap Eczanesi'ne gelen çocuklar, yaş gruplarına göre istedikleri masal kitabına ücretsiz sahip olabiliyor. Hasta çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle karşılanan projede iki ay içinde reçete ile 4 binin üzerinde kitap dağıtıldı.

İkinci eczane açıldı

Hasta çocukları okumaya yönlendirmesinin yanında moral kaynağı haline gelen Kitap Eczanesi'nin ikincisi Gürsu Devlet Hastanesi'nde hizmet vermeye başladı. Hastane içerisinde oluşturulan kitap eczanesi, hasta çocukların hastane içinde severek geldikleri önemli bir nokta oldu. Doktordan reçetesini alan çocukları, buraya gelip, istedikleri masal kitabının sahibi oluyor.

Kentteki diğer hastanelerin özellikle çocuk bölümlerinde de kitap eczanesi açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.