4 bin öğrenci yüzme öğrenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde başlatılan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesiyle Bursa'da, 1'er aylık periyotlarla 3 dönem sonunda yaklaşık 4 bin öğrenciye yüzme öğretilmesi hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde başlatılan “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” Projesi Bursa'da start aldı. Havuzların daha aktif kullanılması, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi derslerini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla Cumhurbaşkanlığı İkinci Yüz Günlük Eylem Planı kapsamında başlatılan projeyle, eylem planının sonuna kadar tüm Türkiye genelinde 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedefleniyor.

Projenin Bursa ayağında Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu ve Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda başlatılan çalışmalar 1'er aylık periyotlarla 3 dönem sürecek. 19 Kasım-14 Aralık 2018 tarihleri arasında birinci dönem, 17 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihleri arasında ikinci dönem, 14 Ocak-20 Şubat 2019 tarihleri arasında da üçüncü dönem çalışmaları yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı deneyimli antrenörler eşliğinde haftada dört gün sürdürülecek çalışmalar sonunda, yaklaşık 4 bin küçük öğrenciye yüzme öğretilecek.