4 bin polisin katıldığı operasyonda dedektifleri şok eden görüntü

Bursa'da 4 bin polis memuru ile şafak vakti yapılan Narko Timsah operasyonu devam ediyor. Bursa şehir merkezinin yanısıra 17 ilçede aynı anda yapılan helikopter destekli operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bir evde bebek beşiğinden uyuşturucu madde çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat, çevik kuvvet, terör ve asayiş şube desteğinde 4 bin polis memurunun katılımıyla sabah 05.30'da operasyon başlattı. Ekipler Bursa Büyükşehir Stadyumu'nda toplanarak belirlenen adreslere dağıldı.

Narko Timsah ismi verilen operasyonda özel harekat ekipleri evlerin kapılarını koçbaşı yardımı ile kırdı. Eğitimli narkotik köpekleri evlerde arama yaptı. Operasyon halen devam ederken, arama yapılan evlerden birinde bebek beşiğinde uyuşturucu madde bulundu. Beşiğin altına gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği Rona buldu.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, operasyonun ardından konuyla ilgili detaylı açıklama yapacak.