4 genç kamp yapmak için ormana girdiler, geri dönemeyince ekiplerden yardım istediler

Bursa'da 4 genç kamp yapmak için girdiği ormanda akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte yabani hayvan sesi duyunca 4 genç ekiplerden yardım istediler. Ekiplerin yerlerini tespit etmesinin ardından 5 saat süren bir kurtarma operasyonu ile kurtarıldılar.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerinde bulunan Balaban mahallesinde ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında meydana geldi. 4 arkadaş İslam Can İrişoğlu (19), Hüseyin İrişoğlu (14), Emre Edebali Demir (18) ve Yusuf Ünal (18) kamp yapmak için ormana girdiler. Ormanda 4 kilometre kadar ilerleyen gençler havanın hızlıca kararmasıyla birlikte yabani hayvan sesi duydular. Geri dönemeyeceklerini anlayınca ekiplerden yardım istediler. Yanlarında bulunan 4 telefondan 3'ünün şarjı bitince tek kalan telefondan 112 acil çağrı merkezini arıyarak ekiplerden yardım istediler. Olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri gençlerin oldukları bölgeyi tespit etmeye çalıştılar. Yerleri tespit edilen 4 genç yaklaşık 5 saat süren kurtarma operasyonu ile Softaboğan Şelalesi mevkiinde kurtarıldı. Gençlerden İslam Can İrişoğlu, Emre Edebali Demir ve Yusuf Ünal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Hüseyin İrişoğlu'nun ise elinde hafif bir yaralanma olduğu öğrenildi. Elinden yaralanan genç ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından ifadeleri alınan 4 genç ailelerine teslim edildi.