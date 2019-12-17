4 ilçe Yusuf için seferber oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastası olan küçük Yusuf için Bursa'da yardım gecesi tertip edilecek.

Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin (DAĞDER), doğuştan serebral palsi hastası olan küçük Yusuf için Bursa'da yardım gecesi düzenliyor. Bedia Akartürk'ün sahne alacağı gecenin geliri Yusuf'un tedavisi için kullanılacak.

Minik Yusuf'un kök hücre tedavisi olabilmesi için 350 bin liraya ihtiyaç duyulurken, ailesi Yusuf'u tedavi ettirebilmek daha önceden valilik onaylı yardım kampanyası başlatmış, ama paranın tamamı toplanamamıştı. 7 yaşındaki Yusuf'un annesi Havva Latifoğlu hayırseverlere seslenerek kendilerine destek olma çağrısında bulundu. Havva Latifoğlu, oğlunun yaşıtları gibi koşup oynadığını görmek istediğini söyleyerek, "Oğlum Yusuf yürüyemiyor, konuşamıyor, sadece anne diyebiliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan testler neticesinde kök hücreye uygun bulundu. Bunun için valilik onaylı yardım kampanyası başlattık. Kampanyamıza Haluk Levent ve hayırseverler de destek verdi, ama hala tedavi için istenen rakama ulaşamadık. Toplam tedavi için 350 bin TL'ye ihtiyacımız vardı, şu an toplanan rakam 240 bin TL civarında. Ben bir anne olarak Yusuf'un diğer çocuklar gibi yürümesini, konuşmasını istiyorum. DAĞDER'in düzenleyeceği yardım gecesinde kalan miktarın tamamlanacağını ümit ediyorum. Bütün hayırseverlerden destek bekliyoruz. İnşallah oğlum kısa sürede sağlığına kavuşur" dedi.

DAĞDER'in Yusuf için düzenleyeceği yardım gecesi 20 aralık 2019 Cuma akşamı saat 18:30'da Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek.