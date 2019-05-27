4. Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliği başladı

Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliği hizmete girdi. 100 standın bulunduğu şenlik 26-28 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak.

Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliği, Hikmet Şahin Kültürpark'ı içerisinde gerçekleştirilen törenle hizmete girdi. Töreninin açılış konuşmasını yapan Kadın Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Üyesi Müfide Karaduman, "Bugün 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliğini açılışını yapmak üzere bir aradayız. Aslında şenliğimizi geçtiğimiz cuma günü aynı saatlerde açmayı planlıyorduk. Doğa, buna izin vermedi ani gelişen dolu, yağmur, fırtına, kısa sürmesine rağmen bize ve katılımcı kadınlarımıza zor anlar yaşattı. Allaha çok şükür ki sağlık açısından herhangi bir mağduriyet yaşanmadı sadece bir miktar maddi zararı olan katılımcılarımız oldu. İlk şenliğimize 34 stant ile başlamıştık her yıl artarak devam eden katılımcı sayısı bu yıl 100 katılımcıya ulaşmıştır. Kadın Girişimciler Kurulumuz, 11 yıl evvel Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu direktifiyle oluşturulan odamıza bağlı bütçesi de olmayan bir kuruldur. Bizler, odamız yönetimine; kuruluş amacımıza uygun olarak öneriler ve projeler sunuyoruz. O günden bu güne yaptığımız etkinlikler kadınların iş hayatına atılması, yönetimlerde ve sivil toplum kuruluşlarında daha fazla yer alması içindi” dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak yalnızca üyelerimize hizmet vermiyoruz, aynı zamanda girişimcilik kültürünü yaygınlaştırarak yeni işletmelerin kurulması ve yeni yatırımların hayata geçmesi için de çalışmalar yürütüyoruz. Bu bağlamda, bizi biz yapan kadınlarımızın iş dünyasında da daha fazla yer almalarını önemsiyor ve bunun için çalışıyoruz. 2016 yılında 40 katılımcı ile başlattığımız Kadın Girişimciler Alışveriş Şenliğimizin bu yıl dördüncüsünü 100 katılımcı ile organize ediyoruz. Şenliğimizi kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak ve örnek işletmelerimizi girişimci adaylarımızla buluşturmak amacıyla düzenliyoruz.Şenlikte giyimden turizme, mobilyadan eğitime çeşitli sektörden 100 kadın girişimcimiz ürün ve hizmetlerini sergileyecek.Şenliğimizin hayata geçirilmesi için odamız Kadın Girişimciler Kurulu azim ve gayretle çalıştı. Gayretli çalışmaları için başta odamız Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlarımız olmak üzere tüm kurul üyelerimize şükranlarımı sunuyor, kendilerini tebrik ediyorum. Bu yıl iki gün sürecek olan şenliğimiz bu gece ve yarın gece sahura kadar devam edecek” şeklinde konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, “Kadının elinin değdiği her yerin güzelleştiği sloganıyla burada da alışveriş şenliği adı altında bayanların elinin değdiği çok belli olan ve çok daha güzel olacağına inancımız bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Önemli değerlerin olduğu bir şehir olan İnegöl'de yaşıyoruz. Burada emeği geçen herkesi teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Şükrü Görücü ise, “Kadınlara fırsat verildiğinde her alanda başarılı olduklarını biliyoruz. İnegöl'e geldiğim günden bugüne kadar tüm çalışmaları beraber izliyoruz. Bugün burada emeği geçen tüm kadınlarımızı ve odamızı tebrik ediyorum. Her şey çok güzel başlar, önemli olan onu devam ettirmektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İnegöl Belediyesi halk dansları ekibi, gösterilerini sundular. Akabinde ise, kurdele kesilerek açılışı yapılan şenlikteki stantlar gezildi.